Le Caire retire la nationalité égyptienne d'un homme également citoyen israélien

Les autorités égyptiennes ont révoqué la nationalité de Sader Mohamed Hassan Awad, un homme de 24 ans né en Israël et titulaire de la citoyenneté israélienne, ont rapporté plusieurs médias égyptiens. Le ministère de l’Intérieur aurait estimé qu’il avait acquis une nationalité étrangère sans autorisation préalable, en violation de la loi égyptienne.

Selon la loi n°26 de 1975, tout Égyptien désirant obtenir une autre nationalité doit d’abord obtenir l’approbation officielle du gouvernement. À défaut, il s’expose à une déchéance de nationalité.

La décision a été rendue publique alors que le ministère de l’Intérieur a approuvé, dans le même temps, les demandes de 21 autres citoyens souhaitant adopter une nationalité étrangère dans le respect de la procédure. Celle-ci impose de remplir trois formulaires gratuits et de fournir les documents requis, selon le consulat d’Égypte au Royaume-Uni.

Bien que l’Égypte ait normalisé ses relations avec Israël depuis 1979, sa législation demeure particulièrement stricte à l’égard des liens avec l’État hébreu. La loi prévoit notamment que toute personne "décrite comme sioniste à un moment donné" peut être déchue de sa nationalité.

Un précédent similaire avait été rapporté en 2019 : Yasmine Nissim, une Égyptienne de 21 ans vivant en Israël, avait perdu sa citoyenneté après avoir sollicité la nationalité israélienne sans en informer Le Caire. D’après le Washington Institute, elle était la petite-fille de Muhammad Nissim, ancien agent du renseignement égyptien impliqué dans des opérations contre Israël.