Le cessez-le-feu entre Israël et le Liban tient durant la nuit, malgré une dernière salve du Hezbollah

Le cessez-le-feu temporaire conclu entre Israël et le Liban est entré en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi à minuit, après plusieurs heures de fortes tensions marquées par une ultime attaque des terroristes du Hezbollah. Quelques minutes avant le début officiel de la trêve, l'organisation terroriste chiite a tiré une importante salve de roquettes en direction de Nahariya et Karmiel, dans le nord d’Israël, faisant huit blessés. Parmi eux figurent une adolescente ainsi qu’un livreur de la société Wolt, grièvement touché.

Dans le même temps, l’armée israélienne a poursuivi ses opérations jusqu’aux dernières minutes précédant l’accord. Selon le porte-parole de Tsahal, plus de 380 cibles liées aux terroristes du Hezbollah ont été frappées au cours des dernières vingt-quatre heures afin de soutenir les forces terrestres engagées dans le sud du Liban. Les frappes ont visé notamment des terroristes, des centres de commandement et de nombreuses rampes de lancement de roquettes, dont certaines ayant servi à tirer vers le territoire israélien.

La trêve, prévue pour une durée initiale de dix jours, doit permettre l’ouverture de négociations directes entre Israël et le Liban à Washington sous médiation américaine. L’objectif affiché est de transformer cette accalmie provisoire en accord durable de paix et de sécurité entre les deux pays.

Le texte de l’accord prévoit plusieurs dispositions majeures. Israël et le Liban reconnaissent que les groupes armés non étatiques, en particulier les terroristes du Hezbollah, portent atteinte à la souveraineté libanaise. Il a ainsi été convenu que seules les forces officielles libanaises, armée, police et services de sécurité, seront autorisées à porter des armes sur le territoire libanais.

Israël conserve toutefois le droit de prendre toute mesure nécessaire à sa légitime défense face à une attaque planifiée ou imminente. En contrepartie, l’État hébreu s’engage à ne pas mener d’opérations offensives contre des cibles officielles de l’État libanais, qu’elles soient terrestres, maritimes ou aériennes.

Autre élément notable du document : Israël et le Liban affirment que "les deux pays ne sont pas en guerre" et s’engagent à mener des discussions directes de bonne foi pour régler les différends encore en suspens, notamment la délimitation de la frontière terrestre internationale. Le gouvernement libanais promet de son côté de prendre des mesures concrètes pour empêcher les terroristes du Hezbollah et d’autres groupes armés de lancer des actions hostiles contre Israël.

Washington a enfin indiqué vouloir diriger les efforts internationaux de soutien au Liban afin de favoriser la stabilité régionale. Les États-Unis précisent également que la période de cessez-le-feu pourra être prolongée d’un commun accord si les discussions progressent.