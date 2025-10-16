Le chef d’état-major des Houthis a été éliminé dans une frappe israélienne, annonce le mouvement

Le mouvement terroriste houthi a officiellement confirmé ce jeudi la mort de son chef d’état-major, le général Mohammed Abdul Karim al-Ghamari, éliminé dans une frappe israélienne à Sanaa.

Israël avait déjà tenté de l’éliminer à deux reprises depuis le début de la guerre, selon des sources arabes. Blessé lors de la première attaque, al-Ghamari aurait succombé à la seconde, qui a visé une réunion du gouvernement houthi. Pendant plusieurs jours, le groupe chiite yéménite avait diffusé de fausses déclarations attribuées à son commandant pour masquer sa disparition.

Considéré comme le numéro deux de l’appareil militaire houthi, al-Ghamari avait été formé par les Gardiens de la Révolution iraniens et entretenait des liens étroits avec le Hezbollah libanais et le défunt général Qassem Soleimani.

Il figurait depuis 2017 sur la liste des personnes recherchées par plusieurs pays arabes pour son rôle dans les offensives houthis à Sanaa et Saada, ainsi que pour les attaques de drones et de missiles contre Israël et les navires en mer Rouge. Al-Ghamari était également perçu comme un idéologue du mouvement Ansar Allah, formé à la doctrine chiite zaydite et à la rhétorique anti-occidentale et antisémite.

Sous sanctions américaines et onusiennes depuis 2021, il est considéré comme l’un des plus importants dirigeants houthis éliminés depuis le début du conflit régional.