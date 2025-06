Le chef d'état-major houthi survit à une tentative d'élimination mais reste grièvement blessé

Articles recommandés -

De nouvelles informations reçues mercredi par l'establishment sécuritaire israélien révèlent que le chef d'état-major des forces rebelles houthies au Yémen a survécu à la tentative d'élimination israélienne, mais se trouve dans un état critique. Mohammed Abd al-Karim al-Ghoumari était la cible de la frappe menée dans la capitale yéménite Sanaa il y a trois jours. Initialement, la chaîne saoudienne Al-Hadath avait rapporté que l'attaque visait une réunion du "conseil du jihad" de la milice rebelle houthie, dirigée par Mahdi al-Mashat, numéro deux des Houthis et "président" du gouvernement de Sanaa. Cependant, selon un autre rapport, al-Ghoumari participait à une réunion sociale pour mâcher du qat.

La semaine dernière, la marine israélienne a frappé pour la première fois depuis le début de la guerre la ville portuaire de Hodeida au Yémen. Les médias affiliés aux rebelles houthis ont signalé deux attaques contre le port de la ville. Le porte-parole de Tsahal a précisé que des navires lance-missiles de la marine avaient bombardé des cibles portuaires "en réponse à l'agression du régime terroriste houthi contre l'État d'Israël".

"Le port attaqué sert au transfert d'équipements de combat et constitue un exemple supplémentaire de l'utilisation cynique par le régime terroriste houthi d'infrastructures civiles pour promouvoir des actes terroristes", a déclaré Tsahal.

Le ministre de la Défense Israel Katz a réagi : "Le bras long d'Israël dans les airs et en mer atteindra partout. Nous avons averti les Houthis que s'ils continuent de tirer vers Israël, ils subiront une réponse puissante et seront soumis à un blocus maritime et aérien".