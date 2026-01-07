Le chef de l'armée iranienne menace de riposter aux "propos belliqueux" de Trump et Netanyahou

Le chef des forces armées iraniennes a lancé une sévère mise en garde contre les États-Unis et Israël, accusés de tenir des propos menaçants et d’encourager les mouvements de contestation en Iran. Dans des déclarations rapportées par l’agence Fars, le général Amir Hatami a averti que Téhéran ne resterait pas passif face à ce qu’il qualifie de rhétorique hostile croissante.

"L’augmentation des discours belliqueux contre la nation iranienne constitue une menace, et la République islamique ne tolérera pas leur poursuite sans réponse", a déclaré le haut responsable militaire, soulignant que l’Iran se réserve le droit de réagir si ses intérêts ou sa sécurité sont perçus comme menacés.

Ces propos interviennent alors que les tensions diplomatiques se sont accentuées. Ces derniers jours, le président américain Donald Trump a affirmé que Washington pourrait intervenir si les autorités iraniennes venaient à réprimer violemment les manifestations antigouvernementales. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exprimé publiquement son soutien aux protestataires, saluant leur mobilisation.

Pour Téhéran, ces prises de position constituent une ingérence directe dans ses affaires internes et alimentent un climat de confrontation. La mise en garde du général Hatami illustre la sensibilité du régime face aux pressions extérieures, dans un contexte politique et social déjà sous tension.

Alors que les critiques internationales à l’égard de l’Iran se multiplient, cette nouvelle escalade verbale souligne une fois encore la fragilité du statu quo entre Téhéran, Washington et Jérusalem, et laisse planer le risque d’une nouvelle escalade.