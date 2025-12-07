Le chef de la diplomatie égyptienne accuse Israël de violer quotidiennement la trêve à Gaza

Lors du Forum de Doha, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a appelé à déployer « au plus vite » la Force internationale de stabilisation (ISF) dans la bande de Gaza. Selon lui, l’absence de présence internationale sur le terrain permet à Israël de « violer chaque jour le cessez-le-feu » tout en accusant le Hamas d’en faire autant.

Abdelatty a précisé que l’Égypte souhaitait voir l’ISF se déployer le long de la « Yellow Line », ligne de séparation établie depuis le retrait israélien du 10 octobre, et qui divise Gaza entre zones contrôlées par Israël et par le Hamas. Cette proposition semble gagner du terrain parmi les pays susceptibles de contribuer à la force, peu enclins à stationner durablement dans la « zone rouge » occidentale, toujours sous contrôle du Hamas.

Le ministre s’est également prononcé pour une mission de maintien de la paix — et non d’imposition de celle-ci — une approche qui contredit l’objectif américain de voir l’ISF participer au désarmement du Hamas. Ce scénario ne serait envisageable, a-t-il laissé entendre, que si le mouvement terroriste islamiste acceptait de se désarmer volontairement, ce qui reste improbable.

Concernant le passage de Rafah, fermé depuis mai 2024, Abdelatty a accusé Israël d’imposer des conditions inacceptables, notamment l’ouverture à sens unique permettant uniquement la sortie des Palestiniens. L’Égypte refuse que Rafah devienne « une porte de déplacement ou d’expulsion », affirmant qu’aucune justification morale ne soutient le déracinement de la population. Seules les évacuations médicales doivent être permises, a-t-il conclu, et les patients devront ensuite revenir à Gaza.