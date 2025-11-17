Le chef du Hezbollah intensifie ses menaces et appelle à une confrontation avec Israël

Le ton continue de monter au Liban-Sud. Naim Qassem, secrétaire général du Hezbollah et successeur d’Hassan Nasrallah, a lancé l’un de ses avertissements les plus explicites depuis son arrivée à la tête de l’organisation. Dans son discours hebdomadaire, il a affirmé qu’« il faut se confronter et stopper l’agression de l’occupant », une déclaration largement interprétée comme un appel direct à une action contre Israël.

Depuis plusieurs semaines, Qassem multiplie les menaces publiques, chaque fois plus virulentes. Selon lui, les opérations israéliennes à la frontière nord viseraient à « contrôler le Liban et affaiblir sa force », accusant Israël de chercher délibérément l’escalade. Il a affirmé que la « défense contre l’agression » constituait un « devoir national », qui pourrait selon lui passer par « tous les moyens », y compris une résistance armée sur le terrain.

Le leader chiite a également insisté sur l’alliance entre le Hezbollah, l’armée libanaise et la population, affirmant que l’organisation « continuera de défendre la souveraineté du Liban ». Dans une allusion aux autorités libanaises, parfois critiques du rôle militaire du Hezbollah mais aujourd’hui plus prudentes, Qassem a lancé : « L’occupant ne dictera pas ses conditions », soulignant que les pressions pour un désarmement du mouvement se sont largement atténuées ces derniers mois.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions croissantes à la frontière nord, alors qu’Israël accuse régulièrement le Hezbollah de vouloir ouvrir un nouveau front. Les propos de Qassem laissent craindre une nouvelle escalade dans une région déjà profondément instable.