Le chef du Hezbollah rejette l’accord de cessez-le-feu et menace les localités du nord d’Israël

Le secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassem, a vivement rejeté l’accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël, qu’il a qualifié de "rêve de Satan au paradis". Dans un communiqué écrit, il a dénoncé les négociations directes entre Beyrouth et Jérusalem, les décrivant comme "absurdes, humiliantes et honteuses", et a appelé les responsables libanais à y mettre fin.

Selon Naim Qassem, tout accord de cessez-le-feu doit s’appliquer à l’ensemble du territoire libanais, sans distinction entre le sud du Liban et le reste du pays. Il a également affirmé qu’Israël ne devait disposer d’aucune liberté d’action militaire au Liban. "Tant que l’occupation existera, la résistance continuera", a-t-il déclaré, rejetant toute condition liant le maintien du Hezbollah à un retrait israélien ou à la fin des hostilités.

Le chef de l’organisation terroriste a également menacé Israël, affirmant que les localités du nord du pays ne connaîtraient pas la sécurité tant que les villages libanais continueraient, selon lui, à être bombardés et que des habitants seraient tués. "Tant que nos villages ne seront pas en sécurité, les localités israéliennes ne le seront pas non plus", a-t-il averti, ajoutant que le Hezbollah continuerait à combattre "avec toute la force dont il dispose" et frapperait "là où il décidera et en aura la capacité".

Naim Qassem a par ailleurs remercié l’Iran pour son soutien au Hezbollah, saluant l’aide apportée par Téhéran dans ce qu’il a présenté comme la défense des droits du Liban face à "l’agression israélo-américaine". Il a également affirmé que la République islamique œuvrait à l’établissement d’un cessez-le-feu global au Liban dans le cadre d’efforts plus larges visant à mettre fin aux hostilités impliquant l’Iran.