Le chef du Hezbollah rejette tout désarmement : « Les armes sont notre droit légitime »

Le secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassem, a catégoriquement rejeté dimanche soir tout projet de désarmement de son organisation, lors d'une interview diffusée sur Al-Manar TV, chaîne affiliée au mouvement chiite libanais.

"Posséder des armes est indissociable de notre droit légitime à défendre notre patrie. La résistance est un droit légitime. L'État libanais décide de son mode de fonctionnement interne en matière de gestion des armes. Israël n'a rien à voir avec cela", a affirmé le dirigeant du Hezbollah

Qassem a développé sa position en soulignant les insuffisances présumées de l'armée libanaise : "Si l'armée libanaise n'a pas la capacité de faire face seule aux attaques, il est nécessaire qu'une résistance populaire soit menée à ses côtés. Une coordination entre l'armée et la résistance est nécessaire."

Le chef du Hezbollah a inversé la logique du désarmement exigé par Israël et les Etats-Unis : "Personne n'a le droit de dire : "Pourquoi devrions-nous désarmer et attendre ensuite le retour de l'agression ? Arrêtons d'abord les attaques, puis nous aborderons la question des armes."

Ces déclarations interviennent alors que le gouvernement libanais a récemment mandaté l'armée pour élaborer un plan de désarmement du Hezbollah d'ici la fin 2025, un projet auquel Qassem s'est opposé à plusieurs reprises.

Le dirigeant du Hezbollah est également revenu sur l'attaque visant le domicile du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Césarée pendant la guerre, la qualifiant de réussite délibérée. "L'attaque contre le domicile de Netanyahou était délibérée, qu'il s'agisse de lui ou de sa résidence. La cible était la maison, et non spécifiquement la chambre. C'était une réussite opérationnelle et de renseignement, car il a été touché", a-t-il déclaré.

Qassem a fourni des détails sur la planification de l'opération : "L'un des agents sur le terrain avait la carte et connaissait le plan. Il a informé son supérieur et lui a dit : 'Si vous avez une idée pour frapper cet endroit, je peux préparer les coordonnées exactes.' Il a reçu l'approbation et a exécuté l'attaque."

Le secrétaire général a également révélé être resté au Liban pendant toute la durée du conflit avec Israël, malgré les risques encourus. "J'ai refusé de quitter le Liban pour l'Iran pendant l'agression israélienne parce que personne ne pouvait diriger, sauf depuis le terrain, et rester était une obligation religieuse et morale", a-t-il affirmé.