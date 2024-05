Le corridor de Philadelphie à la frontière entre Gaza et l'Égypte était le "pipeline d'oxygène" du Hamas pour la contrebande d'armes

Lors d'une conférence de presse, le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que le corridor de Philadelphie, qui a été repris le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte, servait d'« oléoduc du Hamas » pour la contrebande d'armes.

« Ces derniers jours, les troupes de Tsahal ont pris le contrôle opérationnel du corridor de Philadelphie, à la frontière entre l'Égypte et Gaza. Le corridor Philadelphie était utilisé par le Hamas comme un pipeline, par lequel le Hamas introduisait fréquemment des armes dans la bande de Gaza", explique-t-il. « Nos troupes ont localisé le long de l'axe des dizaines de lanceurs de roquettes amorcés, des fosses de lancement utilisées par le Hamas pour tirer des roquettes et des mortiers sur Israël », explique M. Hagari. Il ajoute que le Hamas « a profité du corridor de Philadelphie pour construire son infrastructure à quelques dizaines de mètres de la frontière avec l'Égypte, afin que nous ne frappions pas à cet endroit ». Les lance-roquettes étaient situés entre 10 et 40 mètres de la frontière égyptienne, « de manière à ce qu'Israël ne frappe pas à cet endroit de la barrière avec l'Égypte », explique M. Hagari. Quelque 70 roquettes et mortiers ont été tirés depuis la zone de Rafah au cours des dernières semaines.