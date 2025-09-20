Le député Thomas Portes (LFI) quitte la flottille vers Gaza

Articles recommandés -

Le député LFI Thomas Portes a annoncé vendredi sur X (ex-Twitter) qu’il avait dû interrompre sa participation à la mission humanitaire de la Global Sumud Flotilla en route pour Gaza. Après plusieurs jours à bord du navire Spectre, l’élu a expliqué que son départ était motivé par des « raisons personnelles et des urgences familiales ».

https://x.com/i/web/status/1969108853468909930 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

« Mon engagement pour le respect des droits du peuple palestinien reste plein et entier, a-t-il écrit. Je serai de toutes les mobilisations, à l'Assemblée et dans la rue, jusqu'à ce que toute la Palestine soit libre. »

La Global Sumud Flotilla, composée de plusieurs navires humanitaires, tente actuellement de rejoindre la bande de Gaza pour y acheminer de l’aide et "dénoncer le blocus" imposé par Israël. Le projet a récemment été marqué par des tensions internes et des désaccords entre les participants, notamment après une attaque présumée de drone sur l’un des bateaux, ce qui a déjà conduit l’activiste suédoise Greta Thunberg à quitter le comité directeur tout en poursuivant la mission à bord d’un autre navire.