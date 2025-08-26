"Le désarmement du Hezbollah créera un autre dialogue avec Israël", selon la délégation américaine au Liban

Articles recommandés -

Une délégation américaine de haut niveau s'est rendue mardi à Beyrouth pour discuter du désarmement du Hezbollah avec les dirigeants libanais. La mission, menée par l'envoyé spécial américain pour le Liban et la Syrie, Tom Barrack, comprenait le sénateur républicain Lindsey Graham, l'envoyée spéciale adjointe des États-Unis pour le Moyen-Orient Morgan Ortagus, et la sénatrice démocrate Jeanne Shaheen.

Lors d'une conférence de presse, la sénatrice Shaheen a déclaré avoir eu "une réunion très fructueuse avec le président du Liban", soulignant l'importance de soutenir "la décision courageuse de désarmer le Hezbollah".

Lindsey Graham a précisé que l'initiative venait du peuple libanais lui-même : "L'idée de désarmer le Hezbollah vient du peuple libanais, mais l'État doit désarmer l'organisation avant de demander un retrait israélien. Israël verra le Liban différemment si cela se produit. Une fois le désarmement effectué, il y aura un autre dialogue avec Israël."

L'envoyé spécial Tom Barrack a établi un lien direct entre retrait israélien et désarmement : "Israël se retirera du sud du pays au même rythme que le Hezbollah se désarmera, mais nous n'avons pas encore finalisé les plans avec l'armée." Il a ajouté que les Israéliens accepteraient d'avancer "étape par étape" dans le processus de désarmement.

Concernant la supervision internationale, Barrack s'est montré critique envers la FINUL : "La FINUL est au Liban depuis 22 ans et coûte un milliard de dollars chaque année. Nous n'avons abouti à rien. La réponse n'est pas la FINUL."

La délégation a également évoqué la situation syrienne, Barrack affirmant que le président syrien "n'a aucun intérêt dans un conflit avec le Liban" et serait prêt à ouvrir des discussions dès demain. Le gouvernement libanais doit prendre une décision sur cette question le 31 août, selon les déclarations américaines.