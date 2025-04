"Le devoir du jihad" : La querelle au sein de l'Islam sur la lutte contre Israël

Des imams influents dans plusieurs pays arabes, notamment en Égypte et au Qatar, appellent à l'établissement d'un "califat" sur le territoire israélien. Un éminent imam égyptien exhorte à s'inspirer de la Syrie : "Le peuple veut l'ouverture du jihad". L'objectif : une alliance islamique contre Israël.

Une fatwa controversée

L'Union internationale des "savants" musulmans, organisation proche des Frères musulmans basée au Qatar, a récemment publié une fatwa (décret religieux) appelant au "jihad armé contre l'ennemi sioniste". Le texte stipule clairement : "Nous rappelons au peuple de l'Islam et à tous ses États le devoir du jihad contre l'entité sioniste". Le président de l'organisation a même exigé, dans un message sur le réseau X, une intervention militaire immédiate des pays arabes. Dans un contexte marqué par les difficultés d'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, le Dr Ali Qara Daghi, président de l'organisation, a appelé à la création d'une alliance militaire islamique incluant l'interdiction de normalisation avec Israël, ainsi que l'arrêt de toute fourniture de pétrole et de gaz à l'État hébreu. Ces déclarations s'ajoutent aux appels répétés de dignitaires religieux musulmans à organiser des manifestations massives et à assiéger les ambassades d'Israël et des États-Unis afin de faire pression pour un cessez-le-feu à Gaza.

Des positions radicales

Par ailleurs, Mohamed Al-Sarir, imam égyptien et membre éminent de l'Union des savants musulmans, a appelé lors d'une manifestation à Istanbul à "imiter la révolution qui s'est produite en Syrie" - faisant référence à la chute du régime d'Assad. L'imam a également prôné l'utilisation d'un "jihad armé" qui conduirait à l'établissement d'un gouvernement religieux basé sur la charia.

"Le peuple veut l'ouverture du jihad, la Palestine est le cœur de la nation et les pays du Levant sont le cœur de la nation - et il doit battre. Nous devons œuvrer pour une révolution qui aura lieu à Jérusalem", a-t-il déclaré.

Une opposition institutionnelle

Face à ces appels, un organisme gouvernemental égyptien chargé des décrets islamiques s'est fermement opposé à ces positions. "Le jihad est un concept juridique précis avec des conditions, des piliers et des objectifs clairs et spécifiques. Aucune entité n'a le droit d'émettre des fatwas sur des sujets aussi délicats et sensibles", a-t-il affirmé. L'organisme a également souligné que "soutenir le peuple palestinien est un devoir religieux, humanitaire et moral. Cependant, ce soutien doit s'inscrire dans le cadre de ce qui sert les Palestiniens, et non des agendas spécifiques ou des aventures infructueuses qui apportent destruction, déplacement et catastrophe".

Cette division au sein des autorités religieuses musulmanes illustre les tensions croissantes concernant la position à adopter face au conflit israélo-palestinien et révèle les luttes d'influence entre différents courants de l'Islam politique dans la région.