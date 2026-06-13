Le double jeu du Qatar révélé par des documents

Le Qatar a tenté, au début de la guerre entre Israël et l’Iran, de conclure un accord discret avec Téhéran afin de protéger ses infrastructures énergétiques stratégiques, selon une enquête du Washington Post citant des sources du renseignement occidental et moyen-oriental.

D’après ces informations, Doha a proposé à l’Iran de suspendre volontairement une partie de sa production de gaz naturel en échange d’un engagement iranien à ne pas viser ses installations énergétiques. L’objectif a été de provoquer une hausse mondiale des prix de l’énergie afin d’accroître la pression économique sur les États-Unis et Israël pour obtenir une fin rapide du conflit.

Selon les documents évoqués dans le rapport, des représentants qataris ont transmis à Téhéran un message clair : l’Iran pouvait atteindre ses objectifs stratégiques sans s’en prendre au Qatar. Un haut responsable sécuritaire régional cité par le journal affirme que Doha cherchait avant tout à garantir la sécurité de ses infrastructures.

L’enquête révèle également que le gigantesque complexe gazier de Ras Laffan, considéré comme l’un des plus importants au monde, a été temporairement fermé dès les premiers jours du conflit. Officiellement, les autorités qataries avaient invoqué des raisons de sécurité. Cependant, des images satellites examinées par le Washington Post auraient montré qu’aucun dommage n’avait alors été subi par le site.

Le gouvernement qatari rejette catégoriquement ces accusations. Doha affirme que la suspension des activités était uniquement destinée à protéger les employés et les installations face aux risques liés à la guerre. Les autorités dénoncent une tentative de porter atteinte à leur rôle de médiateur régional et à leurs relations avec Washington.

Selon le quotidien américain, les services de renseignement américains et plusieurs responsables de l’administration Trump étaient informés de ces démarches présumées. Malgré cela, les États-Unis ont choisi de préserver leur partenariat stratégique avec le Qatar, qui accueille la base aérienne américaine d’Al-Udeid, la plus importante du Moyen-Orient.