Le Fatah palestinien accuse l'Iran de vouloir semer le chaos en Judée-Samarie

La principale faction palestinienne en Judée-Samarie a accusé mercredi l'Iran de tenter de semer le chaos sur son territoire et a déclaré qu'elle s'opposerait aux opérations extérieures qui n'ont rien à voir avec la cause palestinienne.

Le Fatah, le mouvement qui contrôle l'Autorité palestinienne, a déclaré qu'il ne permettrait pas que "notre cause sacrée et le sang de notre peuple soient exploités" et qu'il agirait contre toute ingérence extérieure visant à nuire aux forces de sécurité ou aux institutions nationales. Israël accuse depuis longtemps l'Iran d'aider les groupes armés palestiniens, notamment le Hamas, le groupe basé à Gaza qui a mené l'attaque du 7 octobre contre Israël et qui s'est profondément enraciné en Judée-Samarie au cours des dernières années. Le mois dernier, l'armée israélienne a déclaré que les forces de sécurité avaient empêché l'introduction en contrebande en Judée-Samarie d'armes de pointe, notamment de mines antichars. Par le passé, l'Iran n'a pas nié apporter son soutien aux groupes armés, affirmant que tout soutien apporté l'était à la demande des Palestiniens. La déclaration du Fatah intervient alors que l'Autorité palestinienne a demandé au Conseil de sécurité des Nations unies de voter ce mois-ci pour en faire un membre à part entière de l'ONU, ce qui renforcerait la pression mondiale croissante en faveur d'une solution à deux États avec Israël.