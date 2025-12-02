Le fils du dirigeant du Hamas Ghazi Hamad éliminé en tentant de fuir un tunnel à Rafah

Abdullah Hamad, membre du Hamas et fils du haut responsable du mouvement terroriste Ghazi Hamad, a été tué dimanche à Rafah, selon des publications familiales sur les réseaux sociaux et des médias palestiniens. D’après le Quds News Network, proche du Hamas, il faisait partie d’un groupe de terroristes éliminés par les forces israéliennes alors qu’ils tentaient de s'échapper d'un tunnel dans le sud de la bande de Gaza.

La famille a confirmé la mort du jeune homme au Palestinian Information Center. Dans un message empreint d’exaltation religieuse, son père a salué la disparition d’Abdullah en affirmant qu’il était mort "en martyr", ajoutant que sa peine ne venait pas de sa mort mais de la souffrance qu’il avait endurée : faim, soif et isolement sous terre, à quelques kilomètres seulement de sa famille.

L’armée israélienne n’a pas officiellement confirmé l’élimination d’Abdullah Hamad. Toutefois, cette annonce intervient alors qu’Israël aurait récemment proposé aux terroristes retranchés dans les tunnels de Rafah de se rendre et d’être arrêtés plutôt que tués. Selon une source citée par N12, aucun responsable du Hamas n’a accepté ces conditions, préférant la mort à la reddition. Sur Telegram, l’organisation terroriste a affirmé que la capitulation n’était pas envisageable.

Ghazi Hamad, né en 1964 dans le camp de réfugiés de Yibna, occupe une place centrale au sein de la direction politique du Hamas. Ancien porte-parole du gouvernement d’union entre l’Autorité palestinienne et le Hamas en 2006, il a depuis représenté l’organisation terroriste dans des négociations à Doha. Il a survécu plus tôt cette année à une frappe israélienne au Qatar.

Figure médiatique du Hamas, il a défendu à plusieurs reprises les attaques du 7 octobre, ainsi que l’enlèvement de civils, dont les bébés Kfir Bibas et son frère Ariel, assassinés en captivité. Interrogé par CBS en décembre 2023 sur la justification d’un tel acte, il avait répondu que ces enlèvements visaient à "faire pression sur Israël".