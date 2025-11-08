Le gouvernement iranien prévoit des coupures d'eau à Téhéran pour limiter la consommation

Le gouvernement iranien a annoncé la mise en place de coupures d’eau périodiques à Téhéran pour limiter la consommation dans un contexte de sécheresse sans précédent. La capitale, qui abrite plus de 10 millions d’habitants, subit depuis des mois une baisse alarmante des précipitations, la plus grave depuis un siècle selon les autorités locales.

Sur les 31 provinces du pays, 15 n’ont pas reçu la moindre pluie depuis octobre, rapporte l’agence Isna. Le ministre de l’Énergie, Abbas Ali Abadi, a déclaré à la télévision d’État que ces coupures visent à « éviter le gaspillage », tout en reconnaissant qu’elles pourraient entraîner des désagréments. Plusieurs médias locaux évoquent déjà des coupures nocturnes dans certains quartiers.

La situation est particulièrement critique : le principal barrage de la capitale, Amir Kabir, ne contient plus que 14 millions de mètres cubes d’eau, contre 86 millions à la même période l’an dernier. Ce niveau ne permettrait de fournir de l’eau potable à la ville que pour « moins de deux semaines », selon la compagnie des eaux de Téhéran.

Le président Massoud Pezeshkian a averti que si les pluies ne reviennent pas d’ici la fin de l’année, une évacuation partielle de Téhéran pourrait être envisagée. Dans plusieurs régions, notamment à Ispahan et Tabriz, les barrages sont également au plus bas. L’été dernier, le pays avait déjà connu de multiples coupures d’eau et d’électricité, tandis que deux jours fériés avaient été instaurés pour tenter d’économiser les ressources.