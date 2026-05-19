Le guide suprême iranien appelle la population à faire plus d’enfants

Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a exhorté mardi les Iraniens à augmenter le taux de natalité afin de renforcer l’avenir stratégique du pays. Dans des extraits d’une lettre publiés sur le réseau social X, il affirme que « en menant avec sérieux la politique appropriée et nécessaire en matière de croissance démographique, la grande nation iranienne sera en mesure de jouer un rôle majeur et connaître des avancées stratégiques à l’avenir ».

Le dirigeant iranien répondait à une lettre collective adressée par plusieurs organisations de la société civile spécialisées dans les questions démographiques. Dans une version plus longue du texte diffusée par la télévision publique Irib, Mojtaba Khamenei ajoute : « Nous espérons que vos efforts dévoués (...) aboutiront à des résultats fructueux, si Dieu le veut ».

Nommé guide suprême en mars après la mort de son père et prédécesseur Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei n’est plus apparu publiquement depuis le début de la guerre régionale. Selon plusieurs informations circulant au Moyen-Orient, il aurait été blessé lors des frappes du premier jour du conflit. Depuis son accession au pouvoir, il communique uniquement par déclarations écrites.

Cette prise de position intervient alors que l’Iran fait face depuis plusieurs années à un net ralentissement de sa croissance démographique, considéré par les autorités comme un enjeu stratégique majeur pour l’avenir du pays.