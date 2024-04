Le guide suprême iranien tweete en hébreu : "Al-Quds sera entre les mains des musulmans"

Le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Husseini Khamenei, a publié dimanche un message en hébreu sur son compte X, déclarant : "La sainte Al-Quds sera entre les mains des musulmans, et le monde musulman célèbrera la libération de la Palestine."

https://twitter.com/i/web/status/1779576160088674681 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le tweet en hébreu a été écrit par le guide suprême de l'Iran au-dessus d'images de missiles et de drones interceptés dans le ciel au-dessus du mont du Temple à Jérusalem. Sur les images, on peut voir des dizaines d'interceptions de missiles lancés depuis l'Iran la nuit dernière et on entend le son des alarmes en arrière-plan.

Ce tweet intervient après l'attaque historique de l'Iran contre Israël. Le barrage contenait environ 350 drones et missiles.

Ce n'est pas la première fois que Khamenei tweete en hébreu. En janvier, l'ayatollah avait fait référence à la guerre à Gaza en hébreu, déclarant : "Les crimes de l'entité sioniste ne seront pas oubliés. Même après la disparition de cette entité de la face de la terre, ces crimes et le meurtre de milliers d'enfants et de femmes seront inscrits dans les livres d'histoire."