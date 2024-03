Le Hamas a demandé la libération de plus de 1000 prisonniers de sécurité en échange de la libération de 40 otages (média)

Le Hamas, dans sa réponse jeudi au dernier accord sur les otages, exige qu’Israël libère plus de 1000 prisonniers de sécurité palestiniens, dont environ 100 purgeant des peines à vie pour le meurtre d’Israéliens en échange de la libération de 40 otages féminins, âgés et blessés, a révélé vendredi soir le site Walla.

Le ratio de prisonniers de sécurité par rapport aux otages est inférieur à celui de la réponse précédente du Hamas, mais il représente encore plus du double du cadre convenu par Israël le mois dernier lors d’un sommet de Paris avec des chefs du renseignement d’Israël, des États-Unis et d’Égypte avec le premier ministre du Qatar, qui prévoyait la libération d’Israël de 400 prisonniers de sécurité, dont 15 condamnés à perpétuité pour le meurtre d’Israéliens. Pour la libération de chacune des cinq femmes soldats, qui seraient parmi les 40 premières à être libérées au cours de la première étape de la trêve de six semaines, le Hamas exige 50 prisonniers de sécurité, dont 30 condamnés pour meurtre. Les deux requêtes les plus difficiles du Hamas pour Israël, cependant, sont que Tsahal se retire du couloir qu’il a créé au Sud de la ville de Gaza pour empêcher les Palestiniens de retourner dans le Nord de Gaza et qu’Israël accepte un cessez-le-feu permanent pendant la deuxième étape de l’accord.

Flash90

Cela viendrait après le cessez-le-feu initial de six semaines et serait en échange de la libération des otages masculins restants. Israël devra également libérer un grand nombre de prisonniers de sécurité palestiniens en échange des otages masculins restants. Dans la troisième étape, quand Israël demande la libération des corps détenus par le Hamas, le groupe terroriste exige des accords concernant la reconstruction de Gaza et la levée du blocus israélien. Les écarts entre les parties à la suite de la réponse du Hamas restent importants, mais le fait que le groupe terroriste a finalement fourni une réponse jeudi était suffisant pour qu’Israël décide d’envoyer une délégation dirigée par le chef du Mossad David Barnea dimanche pour un autre cycle de pourparlers à Doha, où une délégation du Hamas sera également présente. Le cabinet de guerre se réunira à nouveau samedi pour prendre une décision finale sur la marge de manœuvre à accorder à l’équipe de négociation israélienne.