Le Hamas a diffusé une nouvelle preuve de vie de l'otage Alon Ahel

Le mouvement terroriste Hamas a publié lundi soir une nouvelle vidéo montrant l’otage israélien Alon Ahel, retenu en captivité dans la bande de Gaza depuis 717 jours. Sa famille a immédiatement demandé que le film ne soit pas partagé, dénonçant un contenu relevant du « terrorisme psychologique ».

Dans un communiqué, les parents d’Alon, Idit et Kobi Ahel, ont exprimé leur profonde détresse :

« Notre famille tremble et souffre. Il apparaît amaigri, terrifié, et il est clair qu’il perd la vue de son œil droit. Nous exigeons qu’en condition préalable à toute négociation ou aide supplémentaire accordée au Hamas, des médecins ophtalmologistes l’examinent et le soignent. »

Les parents ont également lancé un appel solennel au Premier ministre et au cabinet israélien : « En ces jours de repentance, la vie de jeunes Israéliens est entre vos mains. Ne brisez pas le cœur du peuple. » Début septembre, une précédente vidéo diffusée par le Hamas montrait Alon Ahel aux côtés d’un autre otage, Guy Gilboa-Dalal. Dans ces images, Dalal, filmé à bord d’un véhicule prétendument dans les rues de Gaza, retrouvait Alon après une longue séparation. Peu après, la famille Ahel avait révélé, après consultation de spécialistes, qu’Alon avait déjà perdu la vision de son œil droit.

Cette nouvelle preuve de vie survient alors que la guerre se poursuit et que la question du sort des 48 otages encore détenus par le Hamas demeure l’un des enjeux centraux pour Israël et la communauté internationale.