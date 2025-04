Selon une analyse menée par Salo Aizenberg, membre du conseil d'administration de Honest Reporting et analyste pour l'ONG Monitor, l'organisation terroriste Hamas a silencieusement supprimé environ 3 400 "décès identifiés" de sa liste de victimes de guerre, incluant les supposées morts de 1 080 enfants.

L'analyse d'Aizenberg révèle que des milliers de décès répertoriés par le Hamas dans ses rapports de victimes d'août et septembre 2024 ne figurent plus dans le rapport actualisé de l'organisation publié en mars 2025.

"Ces 'morts' ne se sont jamais produites. Les chiffres ont été falsifiés, une fois de plus", affirme Aizenberg. "Que s'est-il passé ? Comment des milliers de décès prétendument confirmés et pleinement identifiés ont-ils pu simplement disparaître ? S'agissait-il en réalité de personnes portées disparues ? De données approximatives ? D'une tromperie intentionnelle ? Le ministère de la Santé du Hamas n'a jamais été fiable."

Il souligne que cette manipulation s'inscrit dans un schéma récurrent de tromperie et d'exagération du nombre de victimes civiles et infantiles par le Hamas. "Depuis le premier jour, le Hamas a manipulé les données sur les décès — en incluant 471 fausses 'victimes' de l'hôpital al-Ahli dans le décompte officiel, en affirmant que 70 % des victimes étaient des femmes et des enfants, avant de discrètement revenir sur ces chiffres. Une fabrication orchestrée, présentée comme précise — exactement comme lors des conflits précédents."

Aizenberg met également en garde contre toute confiance excessive dans les nouveaux chiffres. "La liste de mars 2025 est-elle soudainement crédible ? Non. Supprimer des noms ne garantit pas l'exactitude. Elle inclut environ 8 000 morts naturelles ; après 16 mois, il est clair que le Hamas ne tient pas de liste séparée. Le Hamas pourrait ajouter de véritables identités pour correspondre à de fausses allégations de victimes, puis les retirer ultérieurement."

Le Hamas a prétendu que 70 % des victimes à Gaza étaient des femmes et des enfants depuis le début de la riposte israélienne au massacre du 7 octobre. Des organisations internationales de défense des droits humains et des médias ont souvent rapporté ces chiffres comme des faits établis, sans préciser qu'ils provenaient du Hamas ou du ministère de la Santé contrôlé par le Hamas, et malgré les preuves répétées que l'organisation terroriste mentait délibérément sur le nombre de victimes.

Avant la reprise des hostilités ces dernières semaines, Israël estimait qu'environ 20 000 terroristes ennemis avaient été éliminés à Gaza, soit environ la moitié du total des victimes. Selon les Nations Unies, ce ratio de victimes civiles par rapport aux terroristes serait historiquement bas dans le cadre de la guerre urbaine moderne, où en moyenne neuf civils sont tués pour chaque terroriste.