Le Hamas accepte "une" proposition de cessez-le-feu, Israël affirme que ce n'est pas la sienne (média)

Un haut responsable du Hamas a informé les médiateurs égyptiens et qatariens qu'il acceptait leur proposition de cessez-le-feu, a rapporté ce lundi soir Al Jazeera.

Plus tôt dans la journée, une source israélienne a déclaré au New York Times qu'Israël et le Hamas étaient proches d'un accord, mais que les déclarations du Premier ministre Benjamin Netanyahou samedi ont amené l'organisation à durcir ses positions. La source a déclaré que le Hamas exige maintenant des garanties supplémentaires pour s'assurer qu'Israël respecte l'accord, ce qui suppose un arrêt des combats.

Les propos de la source ont été publiés aux États-Unis avant que l'on sache que Tsahal avait commencé à évacuer les quartiers est de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a rapporté Walla. "Nous allons examiner l'annonce du Hamas", a affirmé un responsable israélien, "pour voir quelles sont les grandes lignes qu'il a acceptées et s'il s'agit d'une formule approuvée par Israël". Selon les dernières informations, le deal accepté par le Hamas n'aurait pas été celui validé par Israël.

Le cabinet de guerre a ainsi décidé lundi soir à l'unanimité qu'Israël poursuivrait l'opération à Rafah pour exercer une pression militaire sur le Hamas et réaliser ses objectifs, dont la priorité est la libération des otages. Dans le même temps, même si la proposition du Hamas ne répond pas aux demandes d'Israël, l'Etat hébreu enverra une délégation de médiateurs pour parvenir à un accord dans des "conditions acceptables".