Le Hamas accepte une administration civile à Gaza sans y participer directement

Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a annoncé lundi que l'organisation accepte l'établissement d'un comité de gestion locale pour la bande de Gaza, dans lequel le Hamas ne jouera pas un rôle direct. Cette déclaration intervient en réponse à une proposition avancée par l'Égypte visant à répondre à l'exigence d'Israël de retirer le Hamas du pouvoir et à fournir une base d'accord entre l'Autorité palestinienne et le Hamas pour administrer la bande de Gaza par des professionnels et des experts.

"Nous ne souhaitons pas faire partie des arrangements administratifs dans la bande de Gaza tant que cela se fait avec un consensus national," a déclaré Qassem, ajoutant que le Hamas n'a pas intérêt à être un obstacle à la possibilité de réhabilitation de la bande de Gaza. Selon Qassem, il existe une possibilité d'atteindre un consensus national sur l'établissement d'un comité local pour gérer la bande de Gaza avec un soutien arabe.

Dans ce contexte, Sami Abu Zuhri, un haut responsable du Hamas, a affirmé que les armes des organisations terroristes constituent une ligne rouge qui n'est pas sujette à discussion ou négociation. Abu Zuhri a souligné que le Hamas n'acceptera jamais de conditionner la réhabilitation de la bande de Gaza et l'acheminement de l'aide à l'abandon de ses armes.

Abu Zuhri a également précisé qu'Israël ne pourra récupérer les otages encore détenus par le Hamas que par un accord d'échange, car le Hamas ne répondra pas aux pressions ou aux diktats. Cette position intervient alors que les négociations pour un cessez-le-feu et la libération des otages restent dans l'impasse, près d'un an et demi après le début du conflit déclenché par l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.