Le Hamas affirme que la route d’aide maritime pour Gaza est "insuffisante" et "trop lente"

Le groupe terroriste du Hamas a affirmé que l’envoi d’un navire d’aide alimentaire parti de Chypre vers le territoire gazaoui était une réponse "inadéquate" aux besoins de ses 2,4 millions d'habitants.

« Selon ce qui a été annoncé, la cargaison du navire ne dépasse pas celle d’un ou deux camions, et il lui faudra des jours pour arriver », a déclaré Salama Marouf, un porte-parole de l'organisation terroriste dans un communiqué. Il a également affirmé que certaines questions logistiques au sujet de l’opération étaient sans réponse, et a soulevé des préoccupations au sujet des inspections israéliennes. « On ne sait toujours pas où il accostera ni comment il atteindra les côtes de Gaza », a affirmé Marouf. « De plus, il sera soumis à l’inspection de l’armée d’occupation", a-t-il ajouté. Cet ancien navire de sauvetage géré par l’organisation caritative espagnole Open Arms est parti de Chypre tôt mardi remorquant une barge chargée de 200 tonnes d’aide naviguant dans le couloir maritime récemment mis en place. Mercredi, le navire n’avait pas encore terminé la traversée de près de 400 kilomètres (250 miles) de la Méditerranée orientale vers Gaza. Chypre a déclaré mercredi que son corridor d’aide maritime utilisera le port provisoire construit par les États-Unis.