Le Hamas aurait accepté de rendre les armes en échange d'une reconnaissance politique

Selon une source palestinienne citée par Sky News Arabic, le Hamas serait parvenu à un accord de principe avec les États-Unis prévoyant le désarmement de l'organisation terroriste et la remise des cartes des tunnels de Gaza, en échange de sa reconnaissance comme entité politique.

D'après cette source, l'accord permettrait aux dirigeants politiques et militaires du Hamas souhaitant quitter Gaza de le faire avec une garantie américaine que Israël ne les visera pas à l'avenir. Washington aurait également accepté d'intégrer certains policiers et fonctionnaires de l'organisation dans la gestion de la "nouvelle Gaza", sous réserve d'un contrôle de sécurité israélo-américain.

Le média indique toutefois qu'Israël a exprimé des réserves importantes, notamment sur le maintien du Hamas comme parti politique dans l'arène palestinienne. L'Autorité palestinienne, en revanche, n'aurait pas d'objections tant que cela consolide la fin de la guerre et accélère la reconstruction de Gaza.

L'envoyé spécial américain Steve Witkoff a officiellement annoncé la semaine dernière le passage à la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu. Israël a cependant fait savoir qu'il ne se retirera pas de la ligne jaune tant qu'il n'y aura pas de progrès concrets sur le désarmement du Hamas.

Parallèlement, le Conseil de paix de Trump doit se réunir aujourd'hui en marge du Forum économique mondial de Davos. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a confirmé hier rejoindre ce conseil qui a comme première mission de gérer Gaza après la guerre. Si la plupart des dirigeants occidentaux, dont la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ont décliné l'invitation, plusieurs pays musulmans ont accepté d'y participer, notamment le Qatar, la Turquie, l'Égypte, l'Arabie saoudite et la Jordanie.

Le président israélien Isaac Herzog, présent à Davos, a souligné que la transition vers la deuxième phase doit impérativement inclure le désarmement du Hamas et la libération de tous les otages.