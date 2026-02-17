Le Hamas continue de refuser catégoriquement de désarmer

Les terroristes du Hamas excluent catégoriquement toute idée de désarmement unilatéral, alors que les appels internationaux en faveur d’une démilitarisation de Gaza se multiplient. Dans un entretien accordé au média américain Drop Site, Bassem Naim, cadre du mouvement terroriste, a affirmé que son organisation ne céderait pas à des "exigences globales" visant à confisquer ses armes.

Selon lui, la question ne relève pas d’un simple enjeu sécuritaire mais d’un dossier "fondamentalement politique". Il conditionne toute discussion sur l’avenir de l’arsenal du groupe à la mise en œuvre complète des engagements pris lors de la première phase du cessez-le-feu, accusant le gouvernement de Benjamin Netanyahou de ne pas respecter ses obligations. "Comment parler de désarmement alors que l’agression se poursuit ?", a-t-il interrogé, estimant qu’un abandon des armes sans garanties laisserait Israël libre d’intervenir militairement à Gaza.

Naim assure toutefois que le Hamas serait disposé à évoquer le statut de ses armes dans le cadre d’un processus politique plus large, incluant un cessez-le-feu pluriannuel (de trois à sept ans) supervisé par des acteurs palestiniens, arabes et internationaux, et débouchant sur la création d’un État palestinien. Durant cette période, les armes pourraient être placées hors d’usage actif et stockées, mais non remises.

Ces déclarations interviennent alors que le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien ont réaffirmé leur exigence de démilitarisation de Gaza comme condition préalable à la reconstruction du territoire et à une éventuelle seconde phase de trêve. Naim a dénoncé les ultimatums du type "désarmement ou guerre", qu’il qualifie d’inacceptables, estimant qu’Israël doit d’abord être contraint de cesser ses opérations militaires.