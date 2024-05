Le Hamas demande la fin des largages d'aide au-dessus de Gaza après la mort de deux personnes

Le Hamas demande l'arrêt des largages d'aide sur Gaza après que deux Palestiniens ont été tués dans le nord de Gaza en début de semaine lorsqu'une palette d'aide s'est écrasée dans un entrepôt après que son parachute ne s'est pas ouvert.

Plusieurs pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, ont eu recours à des largages réguliers d'aide dans le nord de la bande de Gaza, où les agences humanitaires ont mis en garde contre une "famine imminente". Mardi, deux personnes sont mortes lorsqu'un parachute d'aide est tombé sur le toit d'un entrepôt où les habitants s'étaient rassemblés pour collecter des fournitures de secours.

"Nous réaffirmons que les largages aériens représentent un réel danger pour la vie des citoyens et ne constituent pas une véritable solution pour atténuer la crise alimentaire qui sévit dans le nord de la bande de Gaza", déclare Salama Marouf, chef du bureau des médias du Hamas à Gaza, dans un communiqué. "Nous demandons l'arrêt immédiat de l'acheminement de l'aide de cette manière inefficace et erronée, et nous demandons l'activation totale des points de passage terrestres pour acheminer l'aide humanitaire dans le nord de Gaza." Le Hamas est depuis longtemps accusé de saisir l'aide humanitaire qui entre dans la bande de Gaza par voie terrestre. Au début du mois, le département d'État américain a déclaré que le groupe terroriste avait brièvement saisi la première cargaison à entrer à Gaza par le point de passage d'Erez depuis l'attaque terroriste du 7 octobre. Cette accusation fait suite à l'affirmation de longue date d'Israël selon laquelle le Hamas stocke des fournitures et les empêche d'atteindre des civils de plus en plus désespérés. Le point de passage de Kerem Shalom, utilisé pour acheminer l'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza, a été fermé pendant plusieurs jours en début de semaine après qu'une attaque à la roquette du Hamas a fait quatre morts et dix blessés. Le point de passage de Rafah, qui relie l'Égypte à la bande de Gaza, est toutefois resté fermé, les forces israéliennes opérant dans la zone. Depuis le début de la guerre, ce point de passage est vital pour l'entrée de nourriture, de médicaments et d'autres fournitures humanitaires pour les 2,3 millions d'habitants de Gaza. Il s'agit du seul endroit où les gens peuvent entrer et sortir, tandis que Kerem Shalom est le principal terminal de fret de Gaza.