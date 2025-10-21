Le Hamas compte encore environ 20 000 combattants et une partie de ses tunnels (média)

Selon une information de la chaîne américaine NBC, le Hamas compterait encore entre 10 000 et 20 000 combattants opérationnels, après avoir perdu environ 20 000 hommes depuis le début de la guerre. Tsahal estime avoir détruit près de 90 % de l’arsenal de roquettes du mouvement terroriste islamiste ainsi que la majorité de ses sites de production et de contrebande. « Nous ne leur avons pas seulement pris le poisson, nous leur avons pris la canne à pêche », a déclaré un haut responsable militaire israélien.

Malgré ces pertes, l’ancien chef du Conseil de sécurité nationale, le général Giora Eiland, prévient que le Hamas « peut facilement reconstituer ses rangs » et demeure capable de recruter rapidement de nouveaux militants, moins expérimentés mais déterminés. Il estime par ailleurs que 70 à 80 % du réseau de tunnels du Hamas restent intacts.

Depuis le retrait de Tsahal jusqu’à la « ligne jaune », des terroristes du Hamas sont réapparus dans les rues de Gaza, cherchant à afficher un semblant de normalité tout en exécutant publiquement des Palestiniens soupçonnés de "collaboration". Le ministère israélien de la Défense affirme concentrer ses efforts sur la destruction des tunnels restants dans le cadre du désarmement progressif du Hamas. Parallèlement, selon Kan, l’organisation terroriste islamiste participerait en secret, avec l’appui de médiateurs arabes, à la formation d’un gouvernement technocratique post-conflit, destiné à lui maintenir une influence sur Gaza malgré sa défaite militaire.