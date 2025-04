Le Hamas diffuse une vidéo du soldat otage américano-israélien Edan Alexander

Le Hamas a publié une vidéo de propagande montrant des signes de vie du soldat otage Edan Alexander, citoyen américain capturé lors de l'attaque du 7 octobre 2023.

La vidéo de trois minutes n'est pas datée, mais Alexander y déclare être détenu depuis 551 jours, ce qui indique qu'elle a été tournée très récemment. Ce jeune soldat était en poste près de la bande de Gaza le matin du 7 octobre lorsqu'il a été capturé par des terroristes du Hamas.

Il s'agit de la deuxième vidéo d'Alexander publiée par le Hamas. En novembre dernier, l'organisation terroriste avait déjà diffusé une première vidéo du soldat otage.

Par le passé, le Hamas a publié des vidéos similaires d'autres otages qu'il détient, dans ce qu'Israël qualifie de "guerre psychologique déplorable". Ces vidéos sont généralement diffusées à des moments stratégiques, souvent pour exercer une pression sur l'opinion publique israélienne et internationale lors de phases critiques des négociations.

Le Forum des familles pour le retour des otages a publié un communiqué et précise que la famille d'Edan Alexander n'autorise pas la diffusion et la distribution de cette vidéo. Seule une photo jointe au communiqué peut être partagée." Le message précise que "la famille observe majoritairement le Shabbat et la fête de Pessah, et demande que sa vie privée soit respectée." Une mise à jour concernant l'éventuelle utilisation de la vidéo sera communiquée ultérieurement. Dans un message, la famille Alexander déclare : "Alors que nous nous préparons pour la veille de fête aux États-Unis et que la famille en Israël s'apprête à s'asseoir autour de la table du Séder, notre Edan, qui a fait son Aliyah et s'est engagé dans Golani pour défendre Israël, reste prisonnier du Hamas. Quand vous célébrerez Pessah, souvenez-vous qu'il n'y a pas de véritable liberté tant qu'Edan et les 58 autres otages ne sont pas rentrés chez eux."