Le Hamas en crise financière : "De 1 milliard à 280 millions" - Gilles Bellaïche décrypte l'asphyxie économique de l'organisation terroriste

Dans une analyse détaillée présentée sur le plateau du Prime d'i24NEWS, Gilles Bellaïche, président de l'agence mondiale de lutte contre le financement du terrorisme, a dévoilé les mécanismes qui ont conduit à l'effondrement économique du Hamas. L'organisation terroriste, qui disposait d'un budget annuel d'un milliard de dollars avant le conflit, se retrouve aujourd'hui avec seulement 280 millions de dollars pour financer ses opérations.

L'anatomie d'un empire financier en déliquescence

Jusqu'à récemment, le Hamas bénéficiait d'un modèle économique diversifié et remarquablement stable. Selon Bellaïche, ce budget d'un milliard de dollars se décomposait en trois principales sources de revenus :

- 500 millions de dollars provenant d'investissements directs dans des secteurs lucratifs comme "des mines, des actions pétrolières, notamment en Turquie, en Algérie, aux Émirats Arabes Unis, au Koweït"

- 360 millions de dollars issus de la fiscalité locale à Gaza, notamment les taxes douanières et le détournement de l'aide humanitaire

- Entre 150 et 200 millions de dollars de financement direct du Qatar et de l'Iran

Cette structure financière solide a permis au Hamas de développer un véritable Etat dans l'Etat à Gaza, finançant non seulement ses activités terroristes mais aussi un réseau d'institutions sociales qui lui garantissait le soutien d'une partie de la population.

Un effondrement multifactoriel

Pour Bellaïche, ce n'est pas uniquement l'offensive militaire israélienne et le blocus de Gaza qui expliquent cette chute vertigineuse des revenus. Il identifie plusieurs facteurs concomitants qui ont précipité cette crise :

1. Le désengagement des bailleurs de fonds traditionnels

- L'Iran, principal soutien idéologique et financier, fait face à "des graves problèmes économiques actuellement", notamment en raison d'un "embargo sur le pétrole qui devient beaucoup plus actif"

- Le Qatar cherche à donner "des signes un peu plus cordiaux envers les États-Unis" et a donc "décidé d'être beaucoup moins actif" dans son financement du Hamas

- L'Arabie saoudite, "de plus en plus proche des États-Unis" et qui n""était pas loin de signer les accords d'Abraham juste avant octobre 2023", a "radicalement baissé ses pourvois"

- L'Algérie a également réduit son soutien financier

- La Turquie reste "un petit bailleur de fonds" mais insuffisant pour compenser les pertes

2. Une coordination internationale sans précédent

Bellaïche souligne l'efficacité des task forces mises en place à l'initiative des États-Unis, qui ont permis de :

- Geler "189 comptes en bitcoins et en troncs" en Europe et aux États-Unis

- Cibler les "levées de crypto-monnaies au travers d'associations" comme "Soutien pour la Palestine en France"

- Neutraliser les banquiers et spécialistes financiers du Hamas, certains ayant été "éradiqués, éliminés par Israël", d'autres ayant vu "leurs propres comptes gelés sur décision américaine et européenne"

Une asphyxie financière qui pourrait changer la donne

Avec une réduction de plus de 70% de ses ressources financières, le Hamas se trouve dans une situation inédite depuis sa prise de pouvoir à Gaza en 2007. "Le Hamas devient exsangue", conclut Bellaïche, précisant que les 280 millions de dollars restants ne sont "pas assez pour payer tous leurs méfaits et toute leur vie."

Cette crise financière pourrait avoir des implications majeures sur la capacité de l'organisation à maintenir son emprise sur Gaza, à payer ses combattants, et à poursuivre ses activités terroristes. Elle pourrait également affecter sa position dans les négociations en cours concernant un éventuel cessez-le-feu et la libération des otages.

L'analyse de Gilles Bellaïche offre ainsi une perspective rarement évoquée du conflit : celle de la guerre financière qui se joue en coulisses et qui pourrait, in fine, s'avérer aussi décisive que les opérations militaires sur le terrain.