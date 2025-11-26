Le Hamas envisagerait de dissoudre sa branche armée et de se consacrer exclusivement à la politique

Le Hamas étudierait en interne une proposition susceptible de transformer profondément son identité et son rôle au sein du paysage palestinien. Selon le quotidien saoudien Asharq Al-Awsat, des débats ont lieu entre dirigeants du mouvement, à Gaza comme à l’étranger, autour d’un scénario prévoyant le démantèlement de sa branche armée et une reconversion totale en organisation politique.

Cette proposition, évoquée par des sources internes au mouvement, vise à repositionner le Hamas comme acteur civil à part entière, susceptible de participer à la vie politique, économique et sociale palestinienne. Pour y parvenir, l’organisation terroriste islamiste chercherait notamment à intégrer l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), présidée par Mahmoud Abbas. Une telle intégration permettrait au Hamas d’obtenir une légitimité institutionnelle comparable à celle des autres factions palestiniennes, tout en relançant un processus politique actuellement moribond.

Cette évolution serait motivée, selon ces sources, par l’effritement de l’assise populaire du mouvement après près de deux années de conflit et des pertes humaines massives dans la bande de Gaza. Le Hamas aurait pris conscience qu’il ne pourrait assurer sa survie politique en s’appuyant uniquement sur ses capacités militaires.

Des discussions préliminaires auraient déjà eu lieu avec plusieurs médiateurs régionaux, notamment l’Égypte, le Qatar et la Turquie, ainsi qu’indirectement avec les États-Unis. Toutefois, le Hamas rejette tout rôle d’Israël ou de l’ONU dans un éventuel processus de désarmement. Le mouvement affirme qu’une telle décision ne pourrait être prise qu’à l’issue d’un consensus palestinien interne.

La proposition de mutation politique a été soumise au bureau politique, au Conseil de la Shoura et aux autres instances décisionnelles du mouvement. Si elle était adoptée, elle marquerait un tournant historique pour le Hamas, dont l’identité repose depuis sa création sur la lutte armée contre Israël.