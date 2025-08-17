Le Hamas envisagerait de transférer les otages vers Gaza-ville pour accentuer la pression sur Israël (média)

Articles recommandés -

Selon des informations publiées dimanche soir par le quotidien Asharq al-Awsat, des factions palestiniennes, dont le Hamas et le Jihad islamique, étudient la possibilité de transférer les otages israéliens détenus dans la bande de Gaza vers Gaza-Ville. D’après les sources citées, cette initiative aurait pour objectif d’accroître la pression sur Israël et de tenter de freiner l’avancée militaire en cours vers le cœur de la ville.

Le plan, encore à l’étude et sans décision définitive, serait directement lié à la stratégie israélienne d’encerclement et de bombardements intensifiés. Les factions terroristes cherchent à lier le sort des otages aux choix du gouvernement de Benjamin Netanyahou concernant l’occupation de Gaza-Ville.

Depuis le début de la guerre, la ligne directrice du Hamas avait été de préserver la vie des otages afin de les échanger contre des prisonniers palestiniens, tout en négociant des cessez-le-feu. Mais face aux changements sur le terrain, notamment l’intensification des combats et l’annonce d’une possible évacuation de Gaza-Ville dans les deux prochaines semaines, une nouvelle approche pourrait être adoptée. Un responsable cité par le journal a affirmé que « le prix à payer doit être élevé – non seulement en vies de soldats israéliens qui entreront à Gaza, mais aussi en vies d’otages ». Selon lui, cette démarche vise à envoyer un signal fort : la poursuite de l’opération israélienne mettrait en danger non seulement les civils palestiniens, mais également les captifs israéliens.