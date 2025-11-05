Le Hamas et l’Autorité palestinienne s’accordent sur la création d’un comité pour gérer Gaza

Moussa Abou Marzouk, haut responsable du Hamas, a annoncé mardi la conclusion d’un accord entre le mouvement terroriste et l’Autorité palestinienne (AP) pour la mise en place d’un comité temporaire chargé de gérer la bande de Gaza au nom de l’AP. Dans une interview accordée à Al Jazeera, il a précisé que cette instance serait dirigée par un ministre de l’Autorité palestinienne et qu’elle aurait pour mission de superviser les points de passage frontaliers et les forces de sécurité du territoire.

Abou Marzouk n’a pas précisé si cette décision avait reçu l’aval de Washington, ni si elle faisait partie du plan de paix global proposé par le président américain Donald Trump. Selon plusieurs médias arabes, le ministre palestinien de la Santé, Majed Abou Ramadan, serait pressenti pour présider le comité, bien qu’Israël aurait rejeté sa candidature.

Le responsable du Hamas a par ailleurs affirmé qu’Israël s’opposait toujours au déploiement d’une force internationale à Gaza, comme le prévoit un projet de résolution présenté par les États-Unis au Conseil de sécurité de l’ONU. Ce texte propose la création d’une Force internationale de stabilisation (ISF), composée de troupes étrangères mandatées pour sécuriser les frontières de Gaza avec Israël et l’Égypte, protéger les civils et former une nouvelle police palestinienne.

Le projet, révélé par le site Axios, stipule que cette force aura également pour tâche de désarmer le Hamas et d’empêcher toute reconstruction d’infrastructures militaires. Une clause qui suscite des réserves, plusieurs pays arabes refusant d’impliquer leurs soldats dans d’éventuels affrontements directs avec le mouvement terroriste.

Certains responsables israéliens dénoncent une "internationalisation dangereuse" du conflit, craignant que cette force ne limite la liberté d’action de Tsahal à Gaza, voire en Judée-Samarie. Le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, aurait néanmoins participé à des discussions discrètes avec les Américains sur les modalités du plan.

Enfin, la résolution prévoit la création d’un "Conseil de la paix" présidé par Washington, doté de pouvoirs administratifs transitoires et chargé de coordonner la reconstruction de Gaza jusqu’à ce que l’Autorité palestinienne ait achevé ses réformes.

Selon les États-Unis, le déploiement des premières troupes de la force internationale pourrait intervenir dès janvier prochain, sous réserve d’un accord au Conseil de sécurité et de progrès sur le dossier des otages encore détenus par le Hamas.