Le Hamas félicite la reconnaissance d’un État palestinien par Emmanuel Macron

Le Hamas a salué jeudi soir l’annonce du président français Emmanuel Macron de reconnaître un État palestinien lors de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre. Dans un communiqué, le mouvement terroriste palestinien qualifie cette décision de « pas positif » vers la justice pour le peuple palestinien, affirmant qu’elle soutient son droit légitime à l’autodétermination et à un État indépendant sur « tous les territoires occupés », avec Jérusalem comme capitale. Le Hamas y voit une reconnaissance internationale croissante de la justesse de la cause palestinienne, marquant l’échec des efforts israéliens pour « déformer les faits ».

Le groupe terroriste appelle les pays, notamment européens, à emboîter le pas à la France en reconnaissant pleinement les droits palestiniens, dont le droit au retour et la souveraineté. Il considère ces démarches comme une pression politique et morale sur "l’occupation sioniste", accusée de "crimes", de "génocide" et de "famine" à Gaza, ainsi que de "colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem". Cette position s’oppose frontalement aux condamnations israéliennes, notamment de Benjamin Netanyahou, qui dénoncent cette reconnaissance comme une "récompense pour le terrorisme".