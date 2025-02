Le Hamas propose une libération groupée des otages en échange d'un cessez-le-feu permanent

Le Hamas s'est déclaré "prêt" à procéder à une libération groupée de tous les otages restants dans le cadre de la deuxième phase des négociations, en échange d'un cessez-le-feu permanent et d'un retrait complet des forces israéliennes de la bande de Gaza.

Dans un communiqué, le porte-parole du mouvement terroriste islamiste, Hazem Qassem, a précisé que toute exigence visant à écarter le Hamas de Gaza ou à le désarmer serait "inacceptable".

Cette déclaration intervient alors que six otages devraient être libérés samedi dans le cadre de la première phase de l'accord, et que les négociations pour la deuxième phase devraient débuter prochainement, sous l'égide des médiateurs américains, égyptiens et qataris.