Le Hamas publie une preuve de vie de l'otage Matan Enguerst

Le groupe terroriste Hamas a diffusé une première vidéo de propagande montrant le soldat otage Matan Angrest.

Dans cette vidéo, Angrest déclare être détenu depuis 511 jours, ce qui indique que l'enregistrement a probablement été réalisé la semaine dernière.

Il y lance un appel au gouvernement israélien, au président américain Donald Trump et aux dirigeants de l'armée israélienne pour qu'ils obtiennent sa libération. Le Hamas a déjà publié des vidéos similaires d'autres otages qu'il détient, une pratique qu'Israël qualifie de guerre psychologique déplorable visant à exercer une pression sur les autorités et à tourmenter les familles des captifs. La plupart des médias israéliens ne diffusent pas ces vidéos dans leur intégralité. Le Forum des familles des otages et disparus a d'ailleurs demandé aux médias de ne pas publier la vidéo ni d'images extraites tant que la famille d'Angrest n'aura pas approuvé leur publication. Cette publication intervient quelques jours seulement après que la famille d'Angrest a elle-même rendu publique lundi une première photo de lui en captivité, issue d'une autre vidéo reçue du Hamas. La diffusion de cette vidéo, visiblement tournée récemment, apporte une preuve de vie importante pour la famille d'Angrest, tout en illustrant les méthodes de pression utilisées par le Hamas dans ce conflit qui s'étire désormais depuis près d'un an et demi.