Le Hamas publie une vidéo d'Eitan Horn avec son frère Yaïr, avant sa libération de captivité

Le groupe terroriste Hamas a publié une vidéo de propagande montrant l'otage Yaïr Horn, libéré il y a deux semaines, faisant ses adieux à son frère Eitan, toujours retenu dans la bande de Gaza.

La vidéo montre Yaïr Horn, Eitan Horn, Sagui Dekel-Chen et un quatrième otage dont l'identité reste inconnue, le Hamas ayant flouté son visage dans l'enregistrement. Les quatre otages apparaissent assis dans une pièce.

On peut voir les quatre hommes s'enlacer avant la libération de deux d'entre eux. Yaïr Horn et Dekel-Chen ont été libérés de captivité le 15 février dernier.

Dans la vidéo, Eitan Horn appelle le gouvernement israélien à signer la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu pour assurer sa libération.

Le Forum des familles des otages et disparus Le Forum a publié un communiqué indiquant que la famille Horn autorise désormais la diffusion de la vidéo montrant leur fils Eitan. "Notre cœur se brise en voyant Eitan dans cette situation difficile, où il fait ses adieux à son frère qui est libéré tandis qu'il reste prisonnier dans l'enfer du Hamas, déjà depuis 512 jours. On peut lire dans les yeux d'Eitan le désespoir et la peur qu'il ressent," a déclaré la famille dans son communiqué. "Depuis que Yaïr nous est revenu, il ne cesse de penser et d'agir pour Eitan et tous les otages qu'il a rencontrés en captivité et qui s'y trouvent encore." La famille a conclu par un appel pressant aux décideurs : "Regardez Eitan dans les yeux. N'arrêtez pas l'accord qui nous a déjà rendu des dizaines d'otages. Leur temps est écoulé ! Ramenez-les tous à la maison, maintenant, en une seule fois."