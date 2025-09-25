Le Hamas rejette le discours de Mahmoud Abbas à l’ONU

Le Hamas a vivement réagi au discours enregistré du président de l’Autorité palestinienne (AP), Mahmoud Abbas, prononcé à la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies (ONU). Dans une déclaration officielle, le mouvement terroriste islamiste a déclaré « rejeter totalement » l’identification d’Abbas au « récit sioniste mensonger » qui, selon lui, tente de présenter le Hamas comme une organisation ciblant des civils.

Le Hamas a également dénoncé toute tentative d’imposer une tutelle étrangère sur le peuple palestinien et sa volonté politique, affirmant que "seuls les Palestiniens ont le droit de choisir leurs dirigeants et leur avenir". Le mouvement a qualifié d’« inacceptable » la déclaration d’Abbas selon laquelle le Hamas n’aurait aucun rôle à jouer dans un futur gouvernement, y voyant une soumission aux diktats étrangers et aux manœuvres visant à l’exclure de la scène politique.

Dans sa réponse, le Hamas a réaffirmé que ses "armes de résistance" demeureront intouchables tant que l’"occupation israélienne se poursuivra", tant sur le terrain qu’« au cœur de notre peuple ». Il a rejeté la demande d’Abbas de remettre ces armes, soulignant que ce désarmement serait impensable en pleine guerre à Gaza, alors que, selon lui, le peuple palestinien subit « une guerre d’extermination ». Le communiqué a également condamné les violences perpétrées par "les colons armés et l’armée israélienne contre des civils palestiniens en Cisjordanie occupée", appelant à l’unité nationale face à l’"occupation et à la répression".