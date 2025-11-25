Le Hamas renforce le Hezbollah avec l'envoi de centaines de combattants

La branche militaire du Hamas a déployé ces derniers mois plusieurs compagnies entières, comprenant des centaines de terroristes, au profit de la force Radwan du Hezbollah, selon des informations diffusées ce lundi soir par la chaîne Kan.

Cette décision du Hezbollah d'intégrer un important contingent militaire palestinien dans ses rangs témoigne de l'affaiblissement de l'organisation terroriste chiite suite à la guerre contre Israël. Le mouvement islamiste libanais soutenu par l'Iran ne disposerait plus de capacités militaires suffisantes pour maintenir seul sa puissance opérationnelle.

À l'inverse, le Hamas connaît un regain de force significatif au Liban. L'organisation terroriste palestinienne y développe activement son infrastructure militaire et intensifie sa production de roquettes. Ses activités se concentrent principalement dans les villes de Tyr, Sidon et Tripoli.

Cette montée en puissance du Hamas sur le territoire libanais inquiète Tsahal, qui a d'ailleurs frappé il y a une semaine un centre de recrutement de la branche armée de l'organisation à Sidon.

Cette alliance opérationnelle entre le Hamas et le Hezbollah illustre la recomposition du front anti-israélien au Levant, où les mouvements soutenus par l'Iran réorganisent leurs forces après les importantes pertes subies lors des derniers affrontements.