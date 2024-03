Le Hamas s'insurge contre la désignation "unilatérale" du nouveau Premier ministre par Mahmoud Abbas

Le groupe terroriste Hamas a fustigé vendredi la désignation "unilatérale" par le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, d'un allié et d'un homme d'affaires de premier plan au poste de Premier ministre, avec pour mandat de contribuer à la réforme de l'Autorité palestinienne et à la reconstruction de la bande de Gaza.

Le Hamas soutient que la décision a été prise sans le consulter, bien qu'il a récemment participé à une réunion à Moscou à laquelle assistait également le mouvement Fatah d'Abbas afin de mettre fin aux divisions de longue date qui affaiblissent les aspirations politiques palestiniennes.

"Nous exprimons notre rejet de la poursuite de cette approche qui a causé et continue de causer du tort à notre peuple et à notre cause nationale", déclare le Hamas dans un communiqué. "Prendre des décisions individuelles et s'engager dans des démarches superficielles et vides, telles que la formation d'un nouveau gouvernement sans consensus national, ne fait que renforcer une politique d'unilatéralisme et approfondir la division. En cette période de guerre avec Israël, les Palestiniens ont besoin d'une direction unifiée qui prépare des élections démocratiques libres impliquant toutes les composantes de leur société", ajoute le communiqué. Le Hamas affirme que toute tentative de l'exclure de la scène politique après la guerre était "illusoire".