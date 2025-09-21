Le Hamas salue la reconnaissance de l’État palestinien et appelle à isoler Israël

Articles recommandés -

Le Hamas a réagi à la reconnaissance de l’État palestinien par le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie, ainsi qu’à l’annonce d’autres pays souhaitant suivre le même chemin.

Dans un communiqué, le mouvement terroriste islamiste qualifie cette décision de « pas important » vers la "reconnaissance du droit du peuple palestinien à sa terre et à ses lieux saints, et vers la création d’un État indépendant avec Jérusalem pour capitale".

Le Hamas y voit un hommage "à la lutte, à la résilience et aux sacrifices du peuple palestinien pour sa libération et son droit au retour".

Le mouvement terroriste appelle toutefois à accompagner cette reconnaissance de mesures concrètes, notamment pour "mettre fin immédiatement à la guerre dans la bande de Gaza et stopper le projet d’annexion en Cisjordanie et à Jérusalem".

Enfin, le Hamas exhorte la communauté internationale et l’ONU à "isoler Israël, à rompre toute coopération avec elle et à traduire ses dirigeants en justice pour crimes de guerre devant des tribunaux internationaux."