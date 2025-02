Le Hamas se dit prêt à dialoguer avec l'administration Trump

Le Hamas s'est déclaré disposé à entamer un dialogue avec l'administration de Donald Trump, selon l'agence de presse d'État russe RIA. "Nous sommes prêts pour des contacts et des discussions avec l'administration Trump", a déclaré Moussa Abou Marzouk, haut membre du bureau politique du Hamas, cité par RIA. "Par le passé, nous ne nous sommes pas opposés aux contacts avec l'administration Biden, Trump ou toute autre administration américaine, et nous sommes ouverts aux discussions avec toutes les parties internationales", a précisé le responsable palestinien. Il a souligné que l'engagement avec les États-Unis est devenu une nécessité pour le Hamas, compte tenu du rôle influent de Washington au Moyen-Orient.

Cette ouverture intervient quelques heures après la conférence de presse conjointe de Donald Trump et Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche, durant laquelle l'ancien président américain a dévoilé son intention de prendre le contrôle de la bande de Gaza après avoir relocalisé ses habitants. Face à ce plan, d'autres responsables du Hamas ont exprimé leur opposition ferme. Ils ont qualifié la proposition de Trump de "raciste" et l'ont décrite comme "une tentative manifeste d'éliminer la question palestinienne et de renoncer aux droits nationaux du peuple palestinien".

Le timing précis de l'interview d'Abou Marzouk avec RIA reste incertain. Cependant, ses propos font écho au plan détaillé par Trump lors de sa rencontre avec Netanyahu, où il a évoqué la relocalisation des Gazaouis vers l'Égypte, la Jordanie et d'autres pays, avec l'objectif de "créer une belle zone pour réinstaller les gens, de façon permanente".