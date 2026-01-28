Le Hamas se dit prêt à un"transfert complet de la gouvernance"

Le Hamas a affirmé mercredi être prêt à un « transfert complet de la gouvernance » de la bande de Gaza vers un Comité national, dans le cadre des efforts visant à mettre fin à la guerre en cours. La déclaration a été faite à l’AFP par Hazem Qassem, porte-parole du mouvement terroriste islamiste.

Selon Qassem, les préparatifs seraient déjà bien avancés. « Des protocoles ont été préparés, des dossiers ont été finalisés et des comités sont chargés de l’opération », a-t-il assuré, précisant que l’objectif est un transfert effectif de la gouvernance « dans tous les domaines ». Cette transition s’inscrirait dans le cadre du plan américain visant à instaurer une nouvelle administration civile à Gaza après la fin des hostilités.

Le Comité national pour l’administration de Gaza, évoqué par le Hamas, aurait vocation à prendre en charge les affaires civiles, la gestion des services publics et la coordination administrative du territoire. Le mouvement terroriste affirme ainsi vouloir se retirer de la gestion directe de Gaza, qu’il contrôle depuis 2007, tout en restant impliqué dans le processus politique palestinien.

Toutefois, le Hamas pose une condition centrale à la mise en œuvre de ce transfert : la réouverture complète du point de passage de Rafah, à la frontière entre le sud de la bande de Gaza et l’Égypte. Selon Hazem Qassem, les membres du Comité national doivent pouvoir entrer et sortir librement du territoire afin d’exercer leurs fonctions.

Le porte-parole a ainsi appelé à une ouverture « dans les deux sens » du poste-frontière, et ce « sans entraves israéliennes ».