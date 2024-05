"Le Hamas souhaite le calme et un accord sur les otages", assure un haut responsable

"Le Hamas souhaite le calme et un accord sur les otages, mais le Premier ministre Benjamin Netanyahou veut que la guerre se poursuive", a affirmé Khalil Al-Hayya, haut responsable du Hamas.

"Le Hamas n'a pas suspendu les négociations et ne s'en est pas retiré. L'occupation s'est opposée à la proposition des médiateurs", a déclaré M. Al-Hayya dans des commentaires à Al Araby TV publiés par le Hamas. Le groupe terroriste palestinien a déclaré plus tôt dans la journée que les efforts déployés pour parvenir à un cessez-le-feu et à un accord sur les otages étaient revenus à la "case départ" après qu'Israël a effectivement rejeté sa contre-proposition. Le Hamas a affirmé avoir accepté la proposition de cessez-le-feu des médiateurs lundi, mais les États-Unis affirment qu'ils n'ont fait que présenter une contre-proposition à l'offre élaborée par les médiateurs et approuvée par Israël.