Le Hezbollah appelle le gouvernement libanais à renouer avec l'Iran

Le Hezbollah a exhorté les autorités libanaises à rétablir et renforcer leurs relations avec l’Iran, principal soutien de l’organisation terroriste chiite, estimant que Beyrouth devrait tirer profit de l’appui politique et stratégique de Téhéran dans le contexte régional actuel.

Dans un communiqué, le Hezbollah a appelé les dirigeants libanais à "corriger" leurs relations officielles avec la République islamique afin de servir les intérêts des deux pays. Cette déclaration intervient quelques jours après un échange de tensions diplomatiques entre Beyrouth et Téhéran. La semaine dernière, le président et le Premier ministre libanais avaient publiquement demandé à l’Iran de cesser de s’ingérer dans les affaires intérieures du Liban, après le rejet par le Hezbollah d’une proposition de cessez-le-feu conditionnel avec Israël.

Les divergences se sont accentuées dans un contexte de forte escalade régionale. Le 2 mars, le Hezbollah a entraîné le Liban dans un nouveau cycle de confrontation avec Israël en lançant des roquettes vers le territoire israélien, affirmant agir en représailles à l’élimination du guide suprême iranien, Ali Khamenei, lors de frappes américano-israéliennes.

Depuis, l’Iran a multiplié les déclarations liant la situation au Liban à l’ensemble du conflit régional. Téhéran considère qu’un règlement durable des hostilités au Moyen-Orient doit inclure un cessez-le-feu sur le front libanais. Dimanche, la République islamique a tiré des missiles contre Israël après des frappes israéliennes visant la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah.

Les autorités iraniennes ont également averti qu’elles reprendraient leurs attaques contre Israël si Tsahal poursuivait ses opérations militaires au Liban. Dans ce contexte, l’appel du Hezbollah à un rapprochement avec Téhéran illustre les profondes divisions qui traversent actuellement la scène politique libanaise quant à la place et à l’influence de l’Iran dans le pays.