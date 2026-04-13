Le Hezbollah demande l’annulation des négociations prévues mardi entre le Liban et Israël

Le chef du Hezbollah, Naim Qassem, a appelé lundi à « l’annulation » de la rencontre prévue mardi à Washington entre représentants libanais et israéliens, estimant que ces discussions équivalaient à une « capitulation ».

Dans un discours, il a fermement rejeté toute perspective de dialogue : « Nous refusons les négociations avec l’entité israélienne (..) Cette négociation est une soumission et une capitulation ». Le dirigeant du mouvement terroriste pro-iranien a également exhorté les autorités libanaises à « annuler cette rencontre de négociations », dans un contexte de tensions persistantes avec Israël.

Cette réunion, organisée sous l’égide de l’administration américaine, doit réunir les ambassadeurs libanais et israélien aux États-Unis afin d’explorer les conditions d’un cessez-le-feu. Elle s’inscrit dans une série d’efforts diplomatiques visant à contenir l’escalade militaire le long de la frontière israélo-libanaise.

Ce rejet intervient alors que les combats se poursuivent au sud du Liban et que la pression internationale s’intensifie pour parvenir à une désescalade. En qualifiant ces pourparlers de « capitulation », le Hezbollah entend réaffirmer sa posture de "résistance", au risque de compliquer davantage les efforts de médiation.