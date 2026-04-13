Le Hezbollah demande l’annulation des négociations prévues mardi entre le Liban et Israël

« Nous refusons les négociations avec l’entité israélienne (..) Cette négociation est une soumission et une capitulation », a affirmé Naim Qassem.

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Hezbollah's Secretary General Naim Qassem in Tehran, Iran
Hezbollah's Secretary General Naim Qassem in Tehran, IranAP

Le chef du Hezbollah, Naim Qassem, a appelé lundi à « l’annulation » de la rencontre prévue mardi à Washington entre représentants libanais et israéliens, estimant que ces discussions équivalaient à une « capitulation ».

Dans un discours, il a fermement rejeté toute perspective de dialogue : « Nous refusons les négociations avec l’entité israélienne (..) Cette négociation est une soumission et une capitulation ». Le dirigeant du mouvement terroriste pro-iranien a également exhorté les autorités libanaises à « annuler cette rencontre de négociations », dans un contexte de tensions persistantes avec Israël.

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Cette réunion, organisée sous l’égide de l’administration américaine, doit réunir les ambassadeurs libanais et israélien aux États-Unis afin d’explorer les conditions d’un cessez-le-feu. Elle s’inscrit dans une série d’efforts diplomatiques visant à contenir l’escalade militaire le long de la frontière israélo-libanaise.

Ce rejet intervient alors que les combats se poursuivent au sud du Liban et que la pression internationale s’intensifie pour parvenir à une désescalade. En qualifiant ces pourparlers de « capitulation », le Hezbollah entend réaffirmer sa posture de "résistance", au risque de compliquer davantage les efforts de médiation.

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