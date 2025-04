"Le Hezbollah est un cancer qu'il faut éliminer" (Morgan Ortagus, envoyée américaine)

Dans un entretien accordé lundi à la chaîne Al Arabiya, Morgan Ortagus, l'envoyée spéciale adjointe des Etats-Unis pour la paix au Moyen-Orient a livré une analyse sans de la situation au Liban et au Moyen-Orient, pointant particulièrement le rôle déstabilisateur du Hezbollah et de l'Iran dans la région.

"Le Hezbollah est un cancer à éliminer"

Ortagus a comparé le Hezbollah à un cancer qui doit être totalement éradiqué : "Quand vous avez un cancer, vous ne traitez pas seulement une partie du cancer dans votre corps. Quand vous avez un cancer et que vous voulez guérir, vous éliminez le cancer." Cette déclaration sans ambiguïté reflète la position ferme de l'administration Trump envers le mouvement terroriste chiite libanais.

Ortagus a également tenu à rappeler que le Hezbollah porte "beaucoup de sang américain sur ses mains" et que l'organisation a été considérablement affaiblie récemment, une situation qu'elle attribue directement aux actions de "l'Iran islamique".

La responsabilité de l'Iran dans le conflit

"Rappelez-vous que la dévastation que les Libanais vivent aujourd'hui, surtout au sud du Liban, est due à l'Iran et au Hezbollah," a-t-elle affirmé, ajoutant que "c'est le 8 octobre 2023 que le Hezbollah et l'Iran ont décidé d'entrer en guerre, ce qui a eu des conséquences catastrophiques pour les populations du sud." Selon Ortagus, l'Iran a amené la région à "un endroit incroyablement dangereux" en poursuivant son programme nucléaire et en soutenant des groupes comme le Hezbollah. Elle a notamment souligné que l'Iran enrichit l'uranium "à des quantités record" et viole "toutes les normes de l'AIEA."

Un soutien américain au Liban conditionné aux réformes

Concernant la situation au Liban, Ortagus s'est dite "incroyablement encouragée" par le président Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam, qu'elle considère comme "des personnes qui s'intéressent vraiment à la réforme." Elle a toutefois insisté sur la nécessité pour le gouvernement libanais de mener des réformes économiques profondes et de reprendre le contrôle sur l'ensemble du territoire national. "Ce que nous demandons n'est pas facile," a-t-elle reconnu, "mais s'ils ne le font pas, ils ne sauveront pas leur pays. Le déclin est un choix." Ortagus a également réaffirmé le soutien des États-Unis aux Forces armées libanaises (LAF), soulignant que l'armée libanaise dispose de "toutes les capacités" nécessaires pour assurer la sécurité du pays, avec l'appui américain qui se poursuit "depuis des décennies."

Une approche diplomatique ferme envers l'Iran

Sur la question iranienne, Ortagus a indiqué que le président Trump avait "tendu la main de la diplomatie" à l'Iran, mais que cette administration ne tomberait pas dans le piège de "débats indirects qui dureraient des années." "Si nous allons avoir des discussions, elles doivent être rapides et sérieuses sur le démantèlement de leur programme nucléaire," a-t-elle précisé, ajoutant que le président Trump était toujours "excité" à l'idée de conclure un accord, mais pas un accord où les États-Unis seraient "joués."

Dans cet entretien, Morgan Ortagus dessine les contours d'une politique américaine au Moyen-Orient marquée par une fermeté accrue envers l'Iran et ses proxys, tout en soutenant les efforts de réforme et de stabilisation au Liban, avec comme condition sine qua non le désarmement du Hezbollah.