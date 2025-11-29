Le Hezbollah exhorte le pape à rejeter l'"agression" israélienne lors de sa visite au Liban

À la veille de l’arrivée du pape Léo XIV à Beyrouth, le Hezbollah a publié samedi un message exhortant le souverain pontife à dénoncer « l’injustice et l’agression » qu’Israël ferait subir au Liban. Cette lettre ouverte, diffusée sur les canaux officiels du mouvement terroriste chiite, accompagne une visite papale hautement symbolique, dans un pays secoué par des tensions politiques et sécuritaires persistantes.

« Nous profitons de l’occasion de votre visite bénie pour réaffirmer notre engagement envers la coexistence », écrit le Hezbollah, qui se présente comme un pilier de la défense nationale. Le groupe affirme rester uni « à notre armée et à notre peuple pour faire face à toute agression ou occupation de notre terre », accusant Israël de mener « une agression continue » contre le territoire libanais.

Le texte appelle directement le pape à user de son autorité morale pour soutenir cette position : « Nous comptons sur la position de Votre Sainteté pour rejeter l’injustice et l’agression subies par notre nation du Liban de la part des envahisseurs sionistes et de leurs soutiens. »

Cette interpellation intervient dans un contexte de recrudescence des frappes israéliennes au Liban, Israël accusant le Hezbollah de violer le cessez-le-feu conclu fin 2024 et de reconstruire ses capacités militaires. Le Liban, de son côté, est soumis à de fortes pressions internationales pour désarmer la milice chiite, conformément aux termes de l’accord.

Le pape Léo XIV doit entamer demain une visite de trois jours, après une étape en Turquie. Son programme inclut une messe en plein air sur le front de mer de Beyrouth, où quelque 120 000 fidèles sont attendus, ainsi qu’une rencontre interreligieuse au cœur de la capitale. Une séquence où les enjeux spirituels se mêleront inévitablement aux tensions géopolitiques de la région.