Le Hezbollah met en garde le gouvernement libanais contre toute négociation avec Israël

Moins d'un an après l'accord de cessez-le-feu avec Israël, la tension monte au Liban. Selon des informations obtenues par i24NEWS ce jeudi, le Hezbollah aurait adressé une lettre d'avertissement au gouvernement libanais, le mettant en garde contre toute négociation avec Israël.

Cette missive, qui défie ouvertement les autorités libanaises et les court-circuite, intervient dans un contexte où Washington pousse à de nouvelles négociations pour un cessez-le-feu, tandis que Téhéran se montre plus réservé.

Tsahal a lancé aujourd'hui une vague de frappes massives contre des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban, d'une intensité inégalée depuis plusieurs mois. Ces opérations font suite aux tentatives du mouvement terroriste chiite de se renforcer militairement, en violation de l'accord de cessez-le-feu signé à l'issue de l'opération "Flèches du Nord".

Parallèlement aux bombardements, un porte-parole de Tsahal a diffusé des ordres d'évacuation aux habitants des zones proches des cibles visées. Du côté libanais, plusieurs résidents ont rapporté avoir reçu des appels téléphoniques intimidants en provenance d'Israël.

Cette escalade souligne la fragilité de l'accord de cessez-le-feu et la capacité du Hezbollah à s'imposer comme l'acteur décisionnaire au Liban, au détriment des institutions officielles du pays.